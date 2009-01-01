Семейство Кошевого рассказало о звездной болезни дочери после участия в шоу "Голос. Діти"

Родители переживают за дочь.

Евгений Кошевой с дочерью Варей Viva.ua

Самым сокровенным они поделился с изданием Viva.

По словам Евгения, после того, как его старшая дочь приняла участие в шоу "Рассмеши комика" и проекте "Голос. Діти", родители увидели у нее симптомы звездной болезни, пишет

"Мы-то люди взрослые, все это уже сами проходили когда-то, а она ребенок. Теперь дочь сама столкнулась с первыми признаками популярности: ее стали узнавать на улице, подходить фотографироваться. Конечно, не хочется, чтобы это вскружило ей голову", — сказала жена Кошевого Ксения.

Она добавила, что когда Варя была немного меньше, в супермаркете произошел один инцидент: "Кто-то из детей случайно задел ее тележкой. Она очень возмущалась, а потом выдала фразу: "И на кого они наехали, на дочку Кошевого?!" И тут пришла моя очередь возмущаться. Я говорю: "Что это значит? Кто ты такая?! Ты сама добилась в жизни чего-то? Папа для того чтобы его знали, работает круглосуточно, он всего достиг своими силами". И вот как-то этот разговор повлиял на Варю, что-то в ее детской голове отложилось, и больше я не слышала от дочери подобных фраз", — поделилась Ксения Кошевая.

Напомним, Евгений Кошевой стал министром-бабником.