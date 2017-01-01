Съемки в Киеве и Карпатах. Знаменитый актер закончит карьеру, сыграв в украинско-французском фильме

В триллере Жан Рено будет играть наемного убийцу, который спасет от смерти девушку, после несчастного случая.

Жан Рено сыграет в украинско-французском триллере Скриншот

Знаменитый актер Жан Рено сыграет главную роль в триллере "Последний шаг", который будет снят совместно Украиной и Францией.

В пятницу, 26 января, Госкино заключило контракт с компанией "Ист вест продакш" о предоставлении фильму государственной финподдержки в размере 21,63 млн гривень. Общая стоимость производства фильма составляет 73,88 млн гривень, сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино в Facebook.



"У фильма звездный каст: главную роль исполнит известный актер французского кино Жан Рено, для которого эта лента станет заключительной в его кинокарьере; канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие", — говорится в сообщении.

В триллере Жан Рено будет играть наемного убийцу, который спасет от смерти девушку, после несчастного случая на мотосанях. Кинолента будет сниматься в Карпатах, на озере Синевир, а также в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Старт показа в кинотеатрах запланирован на 2019 год.

Напомним, ранее Жан Рено уже играл в украинском фильме вместе с Василием Вирастюком. Фильм "Полина" рассказывает об 11-летней девочке, которая ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей.