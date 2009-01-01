Семья Кайли Миноуг заставила ее прекратить отношения с бойфрендом

После Рождества родные и близкие знаменитости заставили ее выбирать между ними и бойфрендом.

Кайли Миноуг Instagram

Об этом пишет spletnik.ru.

Как выяснилось, 48-летняя певица приняла окончательное решение разорвать помолвку после того, как семья поставила ей ультиматум.

После Рождества родные и близкие знаменитости заставили ее выбирать между ними и бойфрендом, ведь 29-летний британский актер сразу не понравился семье певицы.

Инсайдер рассказал, что сестре Кайли, Данни Миноуг, удалось "узнать горькую правду про Джошуа". "Члены семьи рассказали об этом Кайли, и ей пришлось отменить свадьбу. Они надавили на нее", — говорит источник.

Родители певицы, Рон и Кэрол, были сильно обеспокоены тем, что молодой актер пытался нажиться на славе их дочери. Кроме того, Данни сразу невзлюбила Джошуа, что стало причиной ее разлада с сестрой. В конечном итоге, в Рождество, Кайли Миноуг бросила бойфренда, и он вернулся к родителям.

Напомним, у Марии Шараповой роман с экс-возлюбленным Кайли Миноуг.