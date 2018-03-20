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Сэр Ринго Старр: принц Уильям посвятил экс-барабанщика The Beatles в рыцари

Сегодня, 18:44

Теперь к мызканту по этикету стоит обращаться "сэр".

Ринго Старр
Теперь к мызканту по этикету стоит обращаться "сэр" Фото: Reuters
В Англии в Букингемском дворце прошла церемония чествования выдающихся граждан Великобритании. В рыцари приняли экс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.

Об этом 77-летний музыкант сообщил в своем Twitter. Посвящал Старра в рыцари принц Уильям.

"Для меня большая честь и радость, что моя музыка и общественная работа получили признание", — произнес он в своей приветственной речи. 


Согласно аристократическому этикету, теперь к музыканту стоит обращаться "сэр".

На 20 лет раньше посвятили в рыцари его напарника по группе Пола Маккартни.

Напомним, группа The Beatles распалась в 1970 году. Все четверо музыкантов — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — занялись сольными проектами. 

Ранее принц Уильям посвятил в рыцари певца Рода Стюарта.
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Ринго Старр, принц Уильям, The Beatles, рыцарь
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