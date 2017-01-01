Сердцу не прикажешь. Победитель Евровидения-2017 после сложной операции вернулся к музыке, видео

Сальвадор Собрал еще полностью не восстановился после хирургического вмешательства по пересадке сердца.

Сальвадор Собрал стал победителем Евровидения-2017 в Киеве Фото: Reuters

Певец из Португалии Сальвадор Собрал, который одержал победу на Евровидении-2017 в Киеве, впервые после сложной операции по пересадке донорского сердца спел для почитателей своего таланта.

Исполнитель перенес операцию в декабре минувшего года. Первое за долгий период видео с исполнением Собрал разместил в Facebook.

"Сальвадор соскучился за тем, чтобы дарить вам музыку, и исполнил для вас "Landslide" Fleetwood Mac. Доброе утро, люди!" - говорится в подписи к ролику.

Поклонники талантливого музыканта радостно восприняли новость о том, что после сложной операции на сердце он пошел на поправку. Под роликом подписчики оставили португальцу массу позитивных комментариев и слов поддержки.

Напомним, медики из госпиталя в Лиссабоне отметили, что процесс восстановления Собрала после операции будет длительным.

Ранее во время подготовки к хирургическому вмешательству португальского музыканта поддержала украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016.