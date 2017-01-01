Сердцу не прикажешь. Победитель Евровидения-2017 после сложной операции вернулся к музыке, видео

Сальвадор Собрал еще полностью не восстановился после хирургического вмешательства по пересадке сердца.
Исполнитель перенес операцию в декабре минувшего года. Первое за долгий период видео с исполнением Собрал разместил в Facebook.
"Сальвадор соскучился за тем, чтобы дарить вам музыку, и исполнил для вас "Landslide" Fleetwood Mac. Доброе утро, люди!" - говорится в подписи к ролику.
Поклонники талантливого музыканта радостно восприняли новость о том, что после сложной операции на сердце он пошел на поправку. Под роликом подписчики оставили португальцу массу позитивных комментариев и слов поддержки.
Напомним, медики из госпиталя в Лиссабоне отметили, что процесс восстановления Собрала после операции будет длительным.
Ранее во время подготовки к хирургическому вмешательству португальского музыканта поддержала украинская певица Джамала, победительница Евровидения-2016.