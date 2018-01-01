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Сердючка дала забавное напутствие Melovin перед "Евровидением": видео

Сегодня, 01:37

Сценическая мама знаменитой актрисы-проводницы сделала себе глаз, как у представителя Украины на песенном конкурсе.

Меловин
Melovin получил советы от Верки Сердючки УНИАН
Верка Сердючка совместно со своей эстрадной мамой сделала сюрприз Melovin накануне Евровидения-2018, который ему представили во время пресс-конференции.

Актеры комедийного жанра записали для украинского певца видеообращение, которое опубликовано на канале международного песенного конкурса в YouTube.

В ролике Сердючка дает напутствие Melovin в преддверии Евровидения, а ее мама даже обзавелась таким же оригинальным глазом, как у исполнителя.

"Melovin, спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери", - сказала она.

Напомним, организаторы "Евровидение-2018" опубликовали видеовизитку участника от Украины Melovin. Полутораминутный ролик, который выставили на официальном YouTube-канале "Евровидения", вкратце рассказывает о конкурсанте.

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Melovin, Евровидение-2018, Португалия, Верка Сердючка, напутствие
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