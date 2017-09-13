Серена Уильямс показала фигуру спустя месяц после родов, опубликовано фото

Главная цель свежего снимка Уильямс — благотворительная.

Серена Уильямс Instagram

Об этом пишет Сплетник.

Олимпийская чемпионка опубликовала кадр на своей странице в Instagram, для которого позировала в белом мини-платье с широким ремнем, подчеркивающим тонкую талию.

Однако главная цель свежего снимка Уильямс — благотворительная. В руках теннисистка держит кожаную сумку, созданную по ее собственному дизайну. Как рассказала сама Уильямс, модный аксессуар сможет получить каждый, кто пожертвует организации Allstate Foundation, борющейся с домашним насилием.

"Октябрь объявлен месяцем борьбы с домашним насилием. В честь этого я разработала дизайн итальянской кожаной сумки в поддержку моим друзьям из Allstate Foundation. Каждый, кто пожертвует 10 долларов, получает шанс выиграть эту сумку. Победитель будет выбираться каждую неделю весь октябрь. Все пожертвования пойдут коммерческим организациям, которые предоставляют жизненно важные ресурсы для жертв насилия в семьях", — прокомментировала фото Серена.

Кстати говоря, несколькими днями ранее, Серена впервые после родов опубликовала селфи, показав свою фигуру. Рождение малышки Олимпии не повлияло на формы спортсменки: мускулистые руки и ноги видны невооруженным взглядом. Серена рассказывала, что дочке передалось ее мощное телосложение.

"Я смотрю на свою дочку (да, у меня есть дочка) — у нее мои ручки и ножки. Такая же сила, мускулатура, невероятные руки и тело. Но я не знаю, как бы отреагировала на то, если бы она прошла через всё то, через что проходила я с 15 лет и продолжаю проходить до сих пор", — рассказывала Серена.

Поклонники Уильямс уверены, что с малых лет ее дочь с Алексисом Оганяном — Олимпия — начнет заниматься теннисом, и станет многократной Олимпийской чемпионкой, как и ее мама.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Окт 2 2017 в 6:43 PDT

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 19 2017 в 11:20 PDT

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 13 2017 в 6:39 PDT

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