Серена Уильямс родила дочку

Для безопасности и полного спокойствия звездной роженицы в клинике St. Mary's Medical Center в Палм-Бич был закрыт целый этаж.

Серена Уильямс Instagram

Об этом пишет jetsetter.ua.

Новость сообщил представитель знаменитости в Twitter: "Звезда тенниса Серена Уильямс родила девочку весом 2,8 кг. Малышка и мама чувствуют себя хорошо".

Известно, что для безопасности и полного спокойствия звездной роженицы в клинике St. Mary's Medical Center в Палм-Бич был закрыт целый этаж. О беременности Серены стало известно в апреле, ровно через 4 месяца после объявления о помолвке с 33-летним основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном. Пара пожелала не знать пол ребенка до момента его рождения.

Спортсменку успела поздравить ее подруга Бейонсе, которая на своей странице в Instagram опубликовала фото Уильямс со словами "Поздравляю, Серена!".

Напомним, телеведущая Оля Фреймут третий раз стала мамой.