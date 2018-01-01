Сергей Бабкин исполнил песню Тины Кароль "Пупсик"

Артист удивил фанатов забавным исполнением хита певицы.

Артист удивил фанатов забавным исполнением хита Кароль instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант и тренер "Голоса страны" Сергей Бабкин в радиоэфире "Люкс ФМ" исполнил известную песню коллеги по шоу Тины Кароль "Пупсик".

Ролик появился в YouTube. Фанаты, которые по радио или на видеохостинге услышали исполнение Бабкина, поблагодарили его за забавную интерпретацию и поднятие настроения.

"Пупсик ниче так в вашем исполнении!", "Сплошной позитив!", "Слушали с мужем в машине, посмеялись от души", "Очень круто и смешно", - восхищались поклонники.

Другие же отметили, что до уровня исполнения Тины Кароль Бабкину нужно еще дорасти.

"Ему до Тины еще расти и расти! Просто небо и земля!", "Что из этого вышло? Сердючка!", - писали юзеры.

Ранее Бабкин назвал вероятного победителя вокального шоу "Голос страны".