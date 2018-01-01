Сергей Бабкин исполнил песню Тины Кароль "Пупсик"

Артист удивил фанатов забавным исполнением хита певицы.
Ролик появился в YouTube. Фанаты, которые по радио или на видеохостинге услышали исполнение Бабкина, поблагодарили его за забавную интерпретацию и поднятие настроения.
"Пупсик ниче так в вашем исполнении!", "Сплошной позитив!", "Слушали с мужем в машине, посмеялись от души", "Очень круто и смешно", - восхищались поклонники.
Другие же отметили, что до уровня исполнения Тины Кароль Бабкину нужно еще дорасти.
"Ему до Тины еще расти и расти! Просто небо и земля!", "Что из этого вышло? Сердючка!", - писали юзеры.
Ранее Бабкин назвал вероятного победителя вокального шоу "Голос страны".