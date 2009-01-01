Сергей Бабкин рассказал, как выступал в России и Крыму

Певец сделал акцент на том, что всегда часть денег передавал на благотворительность.

Сергей Бабкин Facebook.com

В субботу, 7 октября, во Львове должен был состояться концерт Сергея Бабкина , но его сорвали активисты.

Об этом пишет ivona.

Националисты заблокировали вход в здание, где должно было проходить выступление. Действия активистов были вызваны тем, что Бабкин ездил в Россию и Крым с гастролями.

На своей страничке Facebook певец написал пост, в котором объяснил концерты в России и Крыму, а также сделал акцент на том, что всегда часть денег передавал на благотворительность. В частности, в детские дома и в зону АТО, но предпочитает заниматься благотворительностью анонимно.

"Я не прекратил свою гастрольную деятельность в России в 2014-том году. Это непопулярная, но взвешенная позиция. Во-первых, я считаю, что 10 000 человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы — это победа Украины. Мы не представители шоу-бизнеса, и не развлекательная группа. Как артист, каждый раз я выхожу на сцену не для того, чтобы потешить свое самолюбие или чье-то, а для того, чтобы пробудить в сердце каждого человека доброту, свет и человечность. Да, мы действительно выступали в Крыму в 2014-том году, но выступали в украинском Крыму, заехав в него с материковой части Украины и продолжаем считать Крым — Украиной. На нашем концерте люди поднимали украинские флаги, а в качестве автографов мы писали людям Слава Украине", — написал в Сети Бабкин.

Напомним, в Одессе в очередной раз отменили концерт Светланы Лободы.