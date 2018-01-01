Сергей Безруков снова станет отцом

Актер радостной новостью поделился с поклонниками.

Жена Безрукова Анна Матисон беременна вторым ребенком instagram.com/s_bezrukov

Звезда сериала "Бригада" российский актер Сергей Безруков поделился с фанатами новостью - он и его супруга Анна Матисон ждут еще одного ребенка.

"Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция. Как на "Кинотавр" ехать, так снова пополнение", - написал Безруков на своей странице в Instagram.

Напомним, старшей дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии в июле исполнится два года. Кроме того, у Безрукова уже есть трое детей: 7-летний Иван и 9-летняя Саша от любовницы, актрисы Кристины Смирновой.

Ранее Сергей Безруков попал в базу "Миротворца".

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