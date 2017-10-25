Сергей Лазарев показал детские фото с Владом Топаловым

По прошествии лет Лазарев и Топалов смогли простить друг другу старые обиды и возобновили дружеское общение.

Влад Топалов и Сергей Лазарев paparazzi.ru

Российские исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов в начале 2000-ых были участниками дуэта под названием Smash!, в составе которого покорили не одно девичье сердце.

Через несколько лет свое существование закончил не только музыкальный коллектив, но и дружба молодых людей, пишет paparazzi.

Влад и Сережа, проводившие с самого детства много времени вместе, практически полностью перестали общаться.

По прошествии пяти — шести лет Лазарев и Топалов смогли простить друг другу старые обиды и возобновили дружеское общение.

К примеру, вчера, поздравляя друга с Днем его Рождения, Сергей порадовал поклонников их совместными детскими фотографиями и трогательными словами: "Сегодня День Рождения у Владьки Топалова! Владька, нас очень многое связывает с самого детства! То, что не разорвать никогда, что бы ни произошло! Я благодарен тебе за многолетнюю дружбу в детстве и позже в Smash!! Рад, что после долгой паузы в общении, мы, повзрослев и простив другу другу обиды, дружим вновь!! Желаю тебе большой удачи, успеха, здоровья и огромной любви! Пусть все твои идеи успешно реализуются! С Днем Рождения))) Нашел клевые фотки из детства)))".

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Окт 25 2017 в 8:48 PDT

Напомним, Сергей Лазарев признался, что он сумасшедший папа.