Сергей Лазарев показал нежное фото с сыном

Лицо ребенка музыкант по-прежнему не показывает.

Сергей Лазарев Instagram

Певец Сергей Лазарев додгое время скрывал от общественности, что он стал папой.

На днях он опубликовал фото сына Никиты в Instagram.

На снимке, сделанном во время морского отдыха, Сергей крепко обнимает маленького Никиту на берегу.

"С Днем Защиты детей! Дети — наша радость, наше будущее, наше главное счастье", — подписал снимок Лазарев. Певец закрыл возможность комментировать фото.

Instagram

Ранее в Facebook музыкант опубликовал еще один снимок с малышом, на котором видно лишь его крошечные ножки. Лицо ребенка музыкант по-прежнему не показывает.

Напомним, "Холостяк" Максим Чмерковский показал подросшего сына.