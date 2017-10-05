Сергей Лазарев признался, что он сумасшедший папа

Сын Лазарева Никита родился в 2014 году.

Сергей Лазарев Instagram

Певец Сергей Лазарев продолжает делиться своими эмоциями и впечатлениями о своих родительских заботах, которые скрывал от публики два с половиной года.

Об этом пишет Сплетник.

"Я много времени уделяю сыну. Я сумасшедший папа! Стараюсь оберегать его, при этом понимаю, что синяков и падений избежать невозможно", — признался Лазарев.

"Когда Никита родился, было желание кричать об этом на весь мир. Все обрело смысл — это самое большое счастье в жизни! Все, что происходит в моей жизни, это для него, для моего сына!" — делится певец.

Сын Лазарева Никита родился в 2014 году. Сейчас певец учит трехлетнего малыша алфавиту, и читать по слогам. Видео их совместного урока певец опубликовал в своем Instagram, которое в течение часа набрало около 70 тысяч просмотров.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Окт 5 2017 в 2:11 PDT

Напомним, Сергей Лазарев показал, как отдыхал с сыном в Турции.