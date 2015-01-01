Сергей Лазарев признался, что у него есть маленький сын

Последние несколько лет исполнитель никогда не рассказывал о своих любимых девушках.

Сергей Лазарев Instagram

Певец Сергей Лазарев был замечен с маленьким ребенком.

Об этом пишет starhit.

Участник "Евровидения", его мама и маленький ребенок были засняты на территории около церкви. В Сети появились снимки, на которых видно, как Сергей играет с мальчиком, а затем ведет его за руку к машине.

В течение двух лет артист скрывал от общественности, что у него растет сын Никита.

Мальчик родился в 2014 году. Ранее Лазарев ни разу не говорил журналистам о своем наследнике, а также не появлялся на публике вместе с малышом. Как отмечают знакомые артиста, Сергей не хотел во всеуслышание объявлять, что у него есть ребенок и тщательно скрывал Никиту от любопытных глаз.

Когда журналисты спросили Лазарева, действительно ли у него есть сын, он подтвердил эту информацию. Однако во время дальнейших расспросов артист постарался уйти от ответов о своей семье. "Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке", — отметил певец. До этого многие считали, что единственный ребенок, с которым общается Лазарев, это его племянница Алина. Артист часто проводит с девочкой время, а также балует ее подарками.

Сергею не раз приписывали романы с самыми эффектными представительницами мира моды и шоу-бизнеса. Последние несколько лет сам исполнитель никогда не рассказывал о своих любимых девушках: с кем он ходит в кино, ездит на отдых и смотрит сериалы, лежа на диване.

Певец с мамой Instagram

Лазарев признавался, что всегда подходит к представительницам прекрасного пола первым, если они его заинтересовали. "Что касается девушек — я знакомлюсь сам. Мужчина должен всегда первым проявлять внимание. Если наоборот, то сразу кажется, что мне навязываются. Вторая половинка вынуждена будет терпеть мои переезды, перемены настроения. Кроме того, она и сама должна быть целеустремленной, умной, не капризной", — рассказывал артист.

Напомним, в Сеть попало первое фото сына Мика Джаггера.