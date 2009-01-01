Сергей Лазарев вывел сына на сцену

Всего за сутки после публикации снимок набрал более 43 тыс. отметок

Сергей Лазарев Instagram

Певец Сергей Лазарев во время репетиции перед своим выступлением вывел на сцену своего сына Никиту.

Фотографию артист опубликовал в своем Instagram.

"Лазарев-младший инспектирует сцену. К концерту все готово," — подписал фото певец.

Поклонники артистка пришли в восторг от увиденного — всего за сутки после публикации снимок набрал более 43 тыс. отметок "нравится".

Instagram

"Яблоко от яблони...", "Жду Евровидение 2038", "Растет достойная замена папе", "Как мило", — комментируют блогеры.

Отметим, что о существовании у артиста двухлетнего ребенка стало известно в декабре прошлого года. Тогда же Лазарев объяснил, что не хочет повышенного внимания к своему сыну, поэтому так долго скрывал факт своего отцовства. По слухам, мальчика родила суррогатная мать.

Напомним, Сергей Лазарев сделал тату в честь сына Никиты.