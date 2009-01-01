Сергей Лазарев вывел сына на сцену

Всего за сутки после публикации снимок набрал более 43 тыс. отметок
Фотографию артист опубликовал в своем Instagram.
"Лазарев-младший инспектирует сцену. К концерту все готово," — подписал фото певец.
Поклонники артистка пришли в восторг от увиденного — всего за сутки после публикации снимок набрал более 43 тыс. отметок "нравится".
"Яблоко от яблони...", "Жду Евровидение 2038", "Растет достойная замена папе", "Как мило", — комментируют блогеры.
Отметим, что о существовании у артиста двухлетнего ребенка стало известно в декабре прошлого года. Тогда же Лазарев объяснил, что не хочет повышенного внимания к своему сыну, поэтому так долго скрывал факт своего отцовства. По слухам, мальчика родила суррогатная мать.