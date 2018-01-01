Сергей Лазарев "взорвал" Сеть фото со своим сыном

Артист редко выкладывает снимки с ребенком.

Лазарев показал редкое фото с сыном lazarevsergey/instagram

Российский исполнитель Сергей Лазарев порадовал своих поклонников редким фото со своим сыном Никитой.

На своей странице в Instagram певец опубликовал фото с машины, на котором на заднем сидении позирует его сын.

"Чудесный выходной... лягушки-путешественники! #Папасын #никитасергеевич #Лазаревы", - подписал трогательное фото Лазарев.

Поклонники расхвалили Лазарева за то, что он уделяет время сыну, не смотря на плотный загруженный график, и назвали его хорошим отцом.

"Хороший отец", "Такие лапушки!", "Красивые мальчики. Будьте счастливы!", "Какой счастливый взгляд", "Ну какие же вы милаши!", - писали юзеры.

Сергей Лазарев и его сын Никита instagram.com/lazarevsergey

Ранее совместное фото Лорак и Лазарева вызвало бурю обсуждений в Сети.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram