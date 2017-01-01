Сергей Лазарев взорвал Сеть: впервые показал своего сына, фото

Лазарев говорит, что мальчик подрос и пришло время его показать.

Сергей Лазарев. Instagram

Российский исполнитель Сергей Лазарев порадовал своих поклонников в Новым году.

Певец поздравил фанатов, друзей с праздником и впервые опубликовал фото со своим маленьким сыном — Никитой.

Ранее артист не любил рассказывать о ребенке. Но, считает Лазарев, мальчик подрос и пришло время его показать.

"Настало время мне его вам показать) тк он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! ", — напиал он.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Дек 31, 2017 at 6:14 PST

Поклонники восхищены: "Какие красивые) С новым годом)", "Серёжа, какой прелестный сынишка у тебя! Папино счастье!))) Очень рада за вас! Счастья, радости, удачи и любви в новом году! Всего только самого доброго вам, зайки!)))), "Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти", "Какой прелестный малыш!!! Милашечка Никита!! Достойное продолжение своего отца!!! Сергей, спасибо за такой подарок в Новый Год" ,— пишут подписчики Сергею Лазареву.

Напомним, Сергей Лазарев признался, что он сумасшедший папа.