Сергей Шнуров представил творение о средстве "Боярышник"

За полдня ролик просмотрело 322 тысячи пользователей Сети.

Сергей Шнуров Instagram

Сергей Шнуров представил публике свое новое творение.

Видеоролик Шнур опубликовал у себя на странице в Instagram.

На видео артист рассказывает стих о средстве для чистки санузлов "Боярышник", от которого в России умерли больше 70 человек. Музыкант сопроводил свое произведение обилием сарказма и нецензурной лексики.

За полдня ролик просмотрело 322 тысячи пользователей Сети. Комментаторы разделились на тех, кто оценил юмор Шнура, и тех, кто не увидел в стихе искры таланта: "Прям с утра то...хорошо пошла речь", "А ведь классно вышло! И мораль арисутствует и патриотизм!", "Взял бы и выпил на камеру бутылочку другую...", "Помимо бухла в России куча традиций, и бухать как алкаш никуда не годится))))".

Напомним, Сеть порвала новая песня Шнурова "Сиськи".