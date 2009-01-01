Сергей Шнуров презентовал кровавое видео с Топольницкой и сексуальной моделью

За сутки видео посмотрело больше 300 тысяч пользователей.

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новое эпатажное видео — на песню "Кольщик".

Клип получился довольно кровожадный и реалистичный, в стиле группы.

Главной звездой ролика стала актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся после выхода "Экспоната" ("На лабутенах").

Клип снят в необычной манере — действие развивается в обратном порядке, с конца к началу.

По сюжету из-за девочки с мыльными пузырями в цирке случился переполох. Девочка мыльным пузыриком попадает в глаз девушке в шаре и она срывается. Пока врачи переодетые в клоунов ее забирают, за этим наблюдает дрессировщик и не замечает, что обезъяна стала отвинчивать клапан газового баллона. Что приводит к тому, что они улетают в клетку тигра, пробив ее. Тигр, отведав человеченки, выбирается наружу и бежит в зал жрать нашу старую знакомую по лабутенам.

Кстати, в клипе снялась и сексуальная российская модель Вика Одинцова.

За сутки видео посмотрело больше 300 тысяч пользователей.

Напомним, исполнительница хита о лабутенах полностью обнажилась для мужского глянца.