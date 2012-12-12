Сергей Соседов раскритиковал Софию Ротару

У нее были гениальные вещи, но все в прошлом.
Об этом пишет dni.ru.
В частности, он довольно жестко прошелся по народной артистке СССР, украинской певице Софии Ротару.
"Меня поражает София Ротару – она совершенно, по-моему, одурела, — говорит Соседов. — Вы послушайте, что она поет сегодня — какой-то ужас, типа "Океана твоей любви"! Она просто дезориентирована. За последние годы Ротару выпустила только две более-менее приличные песни — "Белая зима" и "Белый танец", все остальное — откровенный шлак. У нее были гениальные вещи, написанные композитором Матецким, Бабаджаняном — "Верни мне музыку", "Лаванда", но все в прошлом. У меня такое чувство, что сегодня Ротару кто-то просто двигает из власти, потому что певица в ее нынешнем состоянии очень далека от творчества".
Напомним, Юрий Лоза назвал лучший коллектив и дал характеристику Пугачевой.