Сергей Соседов затроллил Аллу Пугачеву

Музыкальный критик заявил, что показав свои тапки, Пугачева продемонстрировала неуважение к поклонникам.

Алла Пугачева Instagram

Об этом он заявил в ток-шоу "Прямой эфир", пишет kp.ua.

В ходе обсуждений в студии телеведущий затронул и тему недавнего скандала вокруг Примадонны, а также ее оригинальную реакцию. Певица показала недоброжелателям свои розовые тапочки и попросила не собирать подписи за Пугачеву, а просто жить дальше и радоваться жизни.

Сергей Соседов заявил, что показав свои тапки, Пугачева продемонстрировала неуважение к поклонникам.

"Ужасно! Мне кажется, что это неуважение к публике. Она считает себя на такой высоте, что можно говорить все, что угодно. И она говорит, кстати, одно и то же десятилетиями. Вот это "самое смешное желание нравится всем" я слышу уже лет тридцать это точно. У нее не меняется набор этих афоризмов и крылатых выражений. Одно и то же. Она еще любит повторять фразу Виктора Гюга, что величайшее искусство это оставаться самим собой. Но вот самой собой она не осталась в последнее время, судя по последним выступлениям, бездарным совершенно", — сказал Соседов.

Соседов спародировал Пугачеву, спев ее новую песню "Вдвоем". "Это Алла Пугачева? Это что такое? А внешний вид? А на кого она похожа? Я когда увидел этот новогодний вечер, я думал это какой-то пародист, я в шоке был, — отметил критик. — Она теряет преданных поклонников, выступая с такими бездарными песнями. Давайте будем откровенны: то, что она спела в новогодний вечер было очень плохо — и музыкально, и текстово.

Напомним, Сергей Соседов раскритиковал Софию Ротару.