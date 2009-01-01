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Сестра Ким Кардашьян шокировала большой грудью, опубликованы фото

Сегодня, 17:25
Кайли Дженнер < >
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Ранее Кайли осуждали лишь за то, что она значительно увеличила себе ягодицы

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер Instagram
Глядя на последние фотографии сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер, складывается впечатление, что девушка увеличила себе грудь.

Об этом красноречиво свидетельствуют фото, которые девушка публикует у себя на странице в Instagram.

Внешность Кайли Дженнер с недавних пор обсуждают ничуть не меньше, нежели когда-то обсуждали скандальное секс-видео с ее сестрой Ким Кардашьян. Активные пользователи социальных сетей то и дело создают коллажи, на которых видно, как изменилось не только лицо светской красотки, но и ее фигура.

Ранее Кайли осуждали лишь за то, что она значительно увеличила себе ягодицы, однако теперь девушку заподозрили также в пластической операции на груди. По мнению поклонников и интернет-пользователей, Дженнер вставила себе импланты. Глядя на некоторые фотографии, изменение размера кажется очевидным, но, возможно, это просто удачные ракурсы. Не секрет, что на фотографии люди часто могут выглядеть не так, как в жизни.

Напомним, будущая невестка семейства Кардашьян похвасталась огромной грудью.

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Кайли Дженнер, сестра, Ким Кардашьян, пластика, грудь
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