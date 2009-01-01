Сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка

Останавливаться на этом девушка не собирается.

Кайли Дженнер Instagram

Для кого-то беременность — повод посвятить как можно больше времени заботе о себе, а для Кайли Дженнер это, похоже, повод для очередного масштабного шопинга.

Об этом пишет popcornnews.

20-летняя реалити-звезда, которая станет мамой в начале следующего года, уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка и останавливаться на этом не собирается.

Слухи о своей беременности, которые появились еще несколько дней назад, Кайли пока не подтверждает — держит драматическую паузу, но вещи для будущего ребенка уже скупает онлайн. Как сообщает источник TMZ, на одежду и аксессуары для малыша реалити-звезда уже потратила свыше 70 000 долларов — "это будет самый стильно одетый ребенок, которого вы когда-либо видели", добавляет источник.

Напомним, сестра Кардашьян обнажилась перед украинским фотографом.