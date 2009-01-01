Сестра Серены Уильямс рассекретила пол ее будущего ребенка

Как призналась теннисистка, сейчас она на шестом месяце.

Серена Уильямс Instagram

На днях сестра теннисистки Серены Уильямс — Винус — в своем интервью случайно проболталась о том, кого именно вынашивает знаменитая теннисистка.

Об этом пишет 7 Дней.

Когда репортер спросил у Винус, как именно ей хотелось бы, чтобы ее называл в будущем пока что не родившийся ребенок Серены, та, не задумываясь, ответила: "Конечно же, я хотела бы, чтобы она звала меня "тетя Винус!" И только договорив эту фразу, спохватилась: ведь она обещала сестре не выдавать ее секрет…

Впрочем, теперь терзаться сожалениями о проявленной неосторожности Винус уже поздно: все, кто прочитали ее интервью, знают, что Серена ждет девочку! На самом деле, это уже второй инцидент, связанный с беременностью теннисистки. Первый был связан с самим объявлением о том, что она ждет ребенка. Как утверждает Серена, она вовсе не собиралась делать тот самый кадр, благодаря которому весь мир узнал, что она "в положении", доступный для просмотра посторонних. "Я просто случайно нажала не ту кнопку"! — сетовала Серена. Но, увы, изменить было уже ничего невозможно.

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Что же касается сроков появления ее будущего ребенка на свет, то тут Серена ничего утаивать не собирается. Как призналась теннисистка, сейчас она на шестом месяце, так что до родов еще довольно много времени. Сейчас Серена старается вести размеренный образ жизни и не перенапрягаться, заниматься тем, чем ей действительно хочется. На днях теннисистку и отца ее ребенка — Алексиса Оганяна видели вместе на трибунах турнира Roland Garros, где Серена, сделавшая перерыв в спортивной картере в связи с беременностью, с интересом следила за матчами. Между прочим, свою последнюю победу — на турнире Australian Open — она одержала будучи уже в положении.

Напомним, беременная Гайтана показала животик.