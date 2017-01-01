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Сестры Кардашьян в нижнем белье показали аппетитные формы, фото

Сегодня, 14:22
Кардашьян < >
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1 / 4 (nstagram.com/kimkardashian)

Поклонники Кардашян увидили сестер в стильных джинсовых комбинациях.

Кардашьян
nstagram.com/kimkardashian
Все женщины знаменитого семейства Кардашьян снялись в новой рекламной кампании бренда одежды Calvin Klein.

На фото Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли предстают в белоснежном нижнем белье. Девушки позируют, лежа на полу на бело-красных одеялах сообщает ТСН.

Также поклонники Кардашьян увидили сестер в стильных джинсовых комбинациях.

Интересно, что некоторые из сестер, как вот Кендалл и Кортни даже позировали полуобнаженными, а вот 20-летняя Кайли Дженнер на всех фотографиях тщательно скрывает живот за рубашкой oversize, или за одеялом. 

"Семья – это все для меня. Совместная  работа над чем-то особенным – это очень важно", – призналась Ким Кардашьян журналу Vogue.

"Чем то особенным" Ким назвала участие в фотосессии для Calvin Klein со своими сестрами. "Мы еще тогда переписывались перед съемкой и пришли к одному мнению, что мы очень счастливы собраться вместе", – сказала Ким. 

Напомним, сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.
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Кардашьян, Ким, Кортни, Хлое, Кендалл, Кайли, бренд, одежда, Calvin Klein
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