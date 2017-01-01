Сестры Кардашьян в нижнем белье показали аппетитные формы, фото

Поклонники Кардашян увидили сестер в стильных джинсовых комбинациях.

Все женщины знаменитого семейства Кардашьян снялись в новой рекламной кампании бренда одежды Calvin Klein.

На фото Ким, Кортни, Хлое, Кендалл и Кайли предстают в белоснежном нижнем белье. Девушки позируют, лежа на полу на бело-красных одеялах сообщает ТСН.

Также поклонники Кардашьян увидили сестер в стильных джинсовых комбинациях.

Интересно, что некоторые из сестер, как вот Кендалл и Кортни даже позировали полуобнаженными, а вот 20-летняя Кайли Дженнер на всех фотографиях тщательно скрывает живот за рубашкой oversize, или за одеялом.

"Семья – это все для меня. Совместная работа над чем-то особенным – это очень важно", – призналась Ким Кардашьян журналу Vogue.

"Чем то особенным" Ким назвала участие в фотосессии для Calvin Klein со своими сестрами. "Мы еще тогда переписывались перед съемкой и пришли к одному мнению, что мы очень счастливы собраться вместе", – сказала Ким.

Напомним, сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.