Сеть порвала пародия на песню Светланы Лободы, опубликовано видео

Клип артистки продублировали новыми словами.
Видео опубликовала у себя на странице в Instagram сама певица.
Клип артистки продублировали новыми словами. В результате в новой версии поется о том, что непосредственно происходит в ролике. Пародия не оставила безразличными фолловеров певицы.
"Отпадно)))))))))))))))весело", "Это хит", "Клип сделал мой. День Спасибо)))", "Ахахах класс!!!", — писали поклонники певицы.
Меньше, чем за сутки, видео посмотрели почти 400 тыс. раз.
Напомним, Сеть порвала пародия 80-летних бабушек на клип Тейлор Свифт.