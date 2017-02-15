Сеть порвала пародия на песню Светланы Лободы, опубликовано видео

Клип артистки продублировали новыми словами.

Светлана Лобода Пресс-служба

Видео опубликовала у себя на странице в Instagram сама певица.

Клип артистки продублировали новыми словами. В результате в новой версии поется о том, что непосредственно происходит в ролике. Пародия не оставила безразличными фолловеров певицы.

"Отпадно)))))))))))))))весело", "Это хит", "Клип сделал мой. День Спасибо)))", "Ахахах класс!!!", — писали поклонники певицы.

Меньше, чем за сутки, видео посмотрели почти 400 тыс. раз.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Фев 15 2017 в 7:33 PST

Напомним, Сеть порвала пародия 80-летних бабушек на клип Тейлор Свифт.