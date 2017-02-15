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Сеть порвала пародия на песню Светланы Лободы, опубликовано видео

Сегодня, 11:45

Клип артистки продублировали новыми словами.

Светлана Лобода
Светлана Лобода Пресс-служба
В Сети появилась пародия на хит Светланы Лободы "Твои глаза".

Видео опубликовала у себя на странице в Instagram сама певица.

Клип артистки продублировали новыми словами. В результате в новой версии поется о том, что непосредственно происходит в ролике. Пародия не оставила безразличными фолловеров певицы.

"Отпадно)))))))))))))))весело", "Это хит", "Клип сделал мой. День Спасибо)))", "Ахахах класс!!!", — писали поклонники певицы.

Меньше, чем за сутки, видео посмотрели почти 400 тыс. раз.

 

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Сеть, пародия, песня, Светлана Лобода, видео
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