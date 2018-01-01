"Сейчас гром пипиську оторвет!": чем поражает поклонников любительница голых сосков Ольга Кобзар

У девушки порядка 140 тысяч подписчиков в Instagram.

Российская ню-модель Ольга Кобзар умиляет фотографов своим веснушчатым личиком, а поклонников в соцсетях – откровенными фото. Только в Instagram у Ольги уже порядка 140 тысяч подписчиков.

Родилась Ольга 24 мая 1991 года, живет она в Санкт-Петербурге.

У девушки большой модельный опыт. На своих страничках в социальных сетях она выкладывает как студийные снимки, так и фото, сделанные на природе.

В частности, большой резонанс среди ее подписчиков вызвал кадр, сделанный на фоне грозового неба (седьмой по счету в фотогалерее). Среди прочего, некоторые опасались, чтоб Ольгу не ударило молнией. "Красота! А не боитесь че меланьей шандарахнет в срам? Мне бабушка Нюра всегда говорила: не бегай голяком в грозу- гром пипиську оторвет!" – написал ivanych68tsent.

В основном же подписчики в комментариях хвалят фигуру девушки. "Фигура у тебя просто мечта", – отметил digicom1169. "Ты просто чистый природный секс", – считает avigordmma. "Ты секс-бомба!" – уверяет zheka1995. А dmitriibelonogov написал: "Раньше думал – идеальных пропорций фигуры нет. Кажется, я ошибался…"

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