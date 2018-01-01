"Сезон открыт". Надя Дорофеева поманила фанатов соблазнительным снимком в купальнике

Певица продолжает показывать фанатам тщательно оголенные участки своего тела.
Снимок она выложила на собственной странице в соцсети Instagram.
На фото,сделанном на отдыхе в Турции, и подписанном "Сезон открыт", Дорофеева позирует у бассейна в черном купальнике с многочисленными разрезами.
Всего за несколько часов снимок набрал более 236 тысяч лайков и получил множество позитивных комментариев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.
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