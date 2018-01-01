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"Сезон открыт". Надя Дорофеева поманила фанатов соблазнительным снимком в купальнике

Сегодня, 15:18

Певица продолжает показывать фанатам тщательно оголенные участки своего тела.

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Надежда Дорофеева Instagram/nadyadorofeeva
Известная украинская певица и вокалистка поп-коллектива "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками "горячим" фото.

Снимок она выложила на собственной странице в соцсети Instagram.
На фото,сделанном на отдыхе в Турции, и подписанном "Сезон открыт", Дорофеева позирует у бассейна в черном купальнике с многочисленными разрезами.

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Надежда Дорофеева Instagram/nadyadorofeeva

Всего за несколько часов снимок набрал более 236 тысяч лайков и получил множество позитивных комментариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.

 

 

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Теги:  
Надя Дорофеева, Время и Стекло, купальник, Instagram
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