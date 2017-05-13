Шакира и Жерар Пике решили пожениться

Пара воспитывает двоих сыновей.

Шакира и Жерар Пике Instagram

Гражданские супруги певица Шакира и футболист Жерар Пике решил узаконить свои отношения.

Об этом пишет ivona.

Пара воспитывает двоих сыновей.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и сексуальная певица Шакира помолвлены. Информацию о грядущей свадьбе подтвердил футболист. Он уже сделал предложение руки и сердца матери своих отпрысков, которое она с радостью приняла.

"В будущем у нас обязательно будет свадьба, мы ее планируем! Я вижу Шакиру своей женой, и она согласна ею стать", — сказал Пике в эфире итальянского ток-шоу Pomeriggio 5.

Поклонники пары счастливы, ведь 40-летняя Шакира и 30-летний Жерар не раз утверждали, что не собираются узаконивать свои отношения, гражданский брак их вполне устраивает.

"У нас уже есть все самое главное. Мы любим друга друга, у нас есть дети. Я думаю, брак ничего не изменит", — как-то заявила исполнительница.

Публикация от Shakira (@shakira)Май 13 2017 в 11:10 PDT

Напомним, Шакира сняла своего возлюбленного Жерара Пике в новом клипе.