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Шакира и Жерар Пике стали жертвами дерзкого ограбления

Сегодня, 15:39

Дом звездной пары обокрали в Барселоне.

Шакира и Жерар Пике
Дом пары ограбили Instagram
Защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике и колумбийскую певицу Шакиру обокрали. Инцидент произошел в предместье Барселоны – именно там находится особняк звездной пары.  

Неизвестные проникли в дом супругов в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат, сообщает испанское издание Marca.

Поскольку футболист находится на сборах со сборной Испании, а певица гастролирует по Германии, за домом присматривали родители Пике, они и сообщили о краже. 

Воры похитили из дома знаменитой пары часы и драгоценности. Преступники действовали профессионально и не оставили никаких следов, которые помогли бы полиции выйти на них.

Ранее стало известно, что Шакиру оштрафовали на 25 миллионов за неуплату налогов.

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Теги:  
Шакира, Жерар Пике, ограбление
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