Шакиру обвинили в плагиате известного хита

Отмечается, что ранее стороны пытались прийти к соглашению, однако не достигли результата.

Певица Шакира Instagram

Суд первой инстанции Мадрида принял к рассмотрению иск против звукозаписывающей студии Sony Music Publishing Latina и певцов Шакиры и Карлоса Вивеса.

Об этом пишет lenta.ru.

Ответчиков обвиняют в плагиате за песню 2016 года. Истцом выступил кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес.

По его словам, Шакира и Вивеса без разрешения использовали элементы его композиции Yo te quiero tanto в своей песне La bicicleta, релиз которой состоялся в мае 2016-го. Трек стал хитом, клип на него набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube.

Отмечается, что ранее стороны пытались прийти к соглашению, однако не достигли результата.

Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес написал Yo te quiero tanto в 1997 году.

Напомним, Филипп Киркоров признался в плагиате.