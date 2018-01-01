"Шикарная пчелка!". Слава из "НеАнгелов" поделилась забавными снимками

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1 / 3 Слава Каминская позировала в костюме насекомого (instagram.com/slava_kaminska)

Фото были сделаны в Киеве во время съемок юмористической программы.

Слава Каминская позировала в костюме насекомого instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в забавном костюме насекомого, на одном из снимков артистка позирует со своим мужем — пластическим хирургом Эдгаром.

Забавные фото были сделаны в Киеве во время съемок юмористической программы "Рассмеши комика", говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Снимок певицы в костюме по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Шикарная пчелка!", — написала liliya_fad. "Элегантно так стоим)))", — отметила valushasaraeva. "Классная))", — считает viku_sya_29.

Ранее Слава Каминская поделилась в соцсети фотографиями, на которых она позировала с солистом известной российской группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым. Посмотреть снимки можно здесь.

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