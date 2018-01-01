"Шикарная попа!". Анна Семенович похвасталась снимком в купальнике

Фото, опубликованное бывшей солисткой группы "Блестящие", в соцсети собрало десятки тысяч лайков.

Анна Семенович позировала в купальнике на Мальдивах instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на пляже в черном купальнике.

Снимок был сделан на Мальдивах, он менее чем за сутки собрал свыше 75 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена стоящей на коленях лицом к Индийскому океану.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Шикарная попа!", — считает smatiukin. "Супер", — отметил aman_babaev. "А телооо, ну просто огонь…", — написал ilya.romanenko.285.

Анна Семенович позировала в купальнике на Мальдивах instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович опубликовала в Сети снимок, на котором она позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялте. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения артистка.

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