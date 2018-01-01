"Шикарная попа": экс-"Виа-Гра" похвасталась аппетитными формами в бикини

Артистка показала фото с отдыха.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в черном слитном купальнике – Димопулос позировала на фоне воды, акцент на фото она сделала на свою аппетитную попу, которую расхвалили ее подписчики.
"Шикарная попа у шикарной девушки", "Попа вышла на передний план и немножко Вас подзатмила", "Да такие ягодицы каждый хочет, чтоб гордиться!", - расхваливали подписчики.
Ранее Санта Димопулос поделилась рецептом, как похудеть быстро и без вреда для здоровья.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram