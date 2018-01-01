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"Шикарная попа": экс-"Виа-Гра" похвасталась аппетитными формами в бикини

Сегодня, 11:11

Артистка показала фото с отдыха.

Санта Димопулос
Артистка показала фото с отдыха instagram.com/santadimopulos
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантным фото с отдыха в городе Италии Форте-деи-Марми.

На своей странице в Instagram  артистка поделилась снимком в черном слитном купальнике – Димопулос позировала на фоне воды, акцент на фото она сделала на свою аппетитную попу, которую расхвалили ее подписчики.

"Шикарная попа у шикарной девушки", "Попа вышла на передний план и немножко Вас подзатмила", "Да такие ягодицы каждый хочет, чтоб гордиться!", - расхваливали подписчики.

Санта Димопулос
Димопулос отдыхает в Италии instagram.com/santadimopulos

Ранее Санта Димопулос поделилась рецептом, как похудеть быстро и без вреда для здоровья.

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Теги:  
Санта Димопулос, певица, фото
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