"Шикарная, ухоженная, молодая". Ольга Сумская показала фото без макияжа

Народная артистка Украины позировала в поезде в кепке и кожаной куртке.

Фото Ольги Сумской без макияжа похвалили в соцсети instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская — в поезде сфотографировалась без макияжа.

Селфи было сделано в Славянске Донецкой области, говорится на странице звезды в Instagram.

На фото артистка позирует в кепке и кожаной куртке. Ряд интернет-пользователей похвалили снимок.

"Шикарная, ухоженная, молодая женщина!", — написала yulinazhuravel. "Великолепна", — отметил sergiolugansky. "Прекрасно выглядите!!!", — подчеркнула stilira. "Время над Вами не властно!!! Красавица!!!", — считает nails_chepillora.

Фото Ольги Сумской без макияжа похвалили в соцсети instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская опубликовала в соцсети архивные фото, на которых она запечатлена в трех образах. Актриса позировала в элегантном вечернем платье и перчатках, в меховой шубе поверх бордового платья, а также в черном платье и пиджаке.