"Шикарная". В Сети похвалили фото Насти Каменских в скромном образе

Снимок певицы в соцсети собрал свыше 100 тысяч лайков.

Настя Каменских позировала в скромном наряде instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в скромном образе.

Исполнительница опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за восемь часов он собрал более 110 тысяч лаков.

На фото исполнительница позирует в платье с открытыми плечами, у нее прямые волосы. Ряд интернет-пользователей похвалили снимок.

"Шикарная", — полагает demkoliuda. "Очень красивая!", — отметила christinanovikova_11. "Очень идут такие волосы)", — написала v_tsebinoga. "Самая красивая!", — считает annastenari.

Настя Каменских позировала в скромном наряде instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских поделилась фото, на котором она предстала в образе учительницы. На нем запечатлено, как певица позирует на фоне классной доски. Посмотреть снимок можно здесь.