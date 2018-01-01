"Шикарный комбез". Экс-ведущая "Орла и Решки" позировала в наряде с глубоким декольте

Фото телеведущей в соцсети за четыре часа собрали свыше 70 тысяч лайков.
Снимки были сделан в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, говорится на странице ведущей в Instagram.
Фото за четыре часа собрали более 79 тысяч лайков, их похвалили ряд интернет-пользователей.
"Шикарный комбез, можно узнать, где его покупали?", — написала sweet_cherry098. "Красавица", — считает liliaakhmadieva. "Леся, стрижка супер, а платье бомба…, красотка", — отметила alekperova_ludmila.
Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в Батуми, на которых она позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме. Посмотреть фото можно здесь.
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