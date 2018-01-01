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"Шикарный комбез". Экс-ведущая "Орла и Решки" позировала в наряде с глубоким декольте

Сегодня, 05:45

Фото телеведущей в соцсети за четыре часа собрали свыше 70 тысяч лайков.

Никитюк
Леся Никитюк в Батуми позировала в комбинезоне с глубоким декольте instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в белом комбинезоне с глубоким декольте.

Снимки были сделан в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, говорится на странице ведущей в Instagram.

Фото за четыре часа собрали более 79 тысяч лайков, их похвалили ряд интернет-пользователей.

"Шикарный комбез, можно узнать, где его покупали?", — написала sweet_cherry098. "Красавица", — считает liliaakhmadieva. "Леся, стрижка супер, а платье бомба…, красотка", — отметила alekperova_ludmila.

Никитюк
Леся Никитюк в Батуми позировала в комбинезоне с глубоким декольте instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в Батуми, на которых она позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме. Посмотреть фото можно здесь.

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Теги:  
Леся Никитюк, Орел и Решка, Грузия, Батуми
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