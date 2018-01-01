"Шикарный прессик ": одесская Барби показала идеальную "кукольную" фигуру

Украинка похвасталась результатом усердных тренировок.

Валерия поделилась новым селфи instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена в нижнем белье.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, которое, судя по геотегу, сделано в Мексике. Лукьянова редко улыбается на фото, для этого снимка она сделала исключение. Нижнее белье одесской Барби выгодно подчеркивает ее точеную фигуру: узкую талию и пышную грудь.

Подписчики восхитились фигурой Лукьяновой, и расхвалили ее подкачанный пресс.

"Шикарный прессик ", "Шикарная", "Вааау, сексуальная!", - расхвалили подписчики.

Одесская Барби редко делится фото, на которых она улыбается instagram.com/valeria_lukyanova21

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