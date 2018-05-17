"Шило на мыло?": вместо Козловского во Львове выступит украинский артист, гастролирующий в России

Вместо Козловского пригласили на концерт Рождена Ануси.

Рожден Ануси гастролирует в России Фото: viva.ua

Концерт украинского певца Виталия Козловского во Львове, который должен был состояться 18 мая, отменили по инициативе организаторов. Вместо него пригласили артиста, который гастролирует в России, Рождена Ануси.

На афишу обратил внимание пользователь Twitter ȠpuŦyƛA.

"Вместо отмененного концерта Виталия Козловского во Львове, организуют концерт Рождена Ануси, который часто гастролирует в России", - говорится в сообщении.

Замість скасованого концерту Віталія Козловського, у Львові організують концерт Рождена Анусі, який часто гастролює на росії. pic.twitter.com/8XDVH02Hn8 — ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) 17 May 2018

"Шило на мыло?", - задалась вопросом пользователь Наталья Доценко в комментариях.

На странице ночного клуба в Facebook, в котором состоится концерт, пользователи обвинили организаторов в провокации.

"Ну что же вы, друзья заниматься такими провокациями? Заменяете одного артиста, который выступил в Москве на другого певца, там все время концертирует??? Даже на его инстаграме указан российский номер для заказа выступлений ... Чего-то я не понимаю…", - возмутилась Ivanna Mytrogan.

Ранее Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

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