Шлепали шлепки: Оля Полякова представила альбома суперхитов

Пластинка записана в стиле "вернакулярный поп".

Оля Полякова Пресс-служба

Суперблондинка всея Украины Оля Полякова порадовала поклонников монолитным альбомом хорошего настроения.

Трек-лист новой пластинки состоит из 14 синглов, большинство из которых стали суперхитами еще до официального релиза и принесли артистке статус народной любимицы. Лонгплей получил название в честь масштабного всеукраинского тура исполнительницы "Шлепали шлепки".

Открывают пластинку синглы: "Polyakova-style", "Шлепки", "Плавочки", "Люли", при этом в альбоме нашлось место как ранним, так и новым хитам артистки. Плей-лист отражает сценический путь исполнительницы, которая на протяжении долгих лет искала себя и собственную творческую нишу, а ее образ за это время претерпел изменения — от Суперблондинки до мега-star в кокошнике.

Пластинка записана в стиле "вернакулярный поп", ставшим визитной карточной исполнительницы. Сегодня Полякова доказала, что она единственная артистка на украинской сцене, способная в одном шоу объединить карнавал Рио-де-Жанейро с Диснеевской сказкой. В своем творчестве певица гармонично объединяет национальный колорит с модным современным звучанием.

Напомним, Оля Полякова подозревает Бейонсе в плагиате своего образа.