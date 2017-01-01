Шнурова ждут адские муки. Российский священник о творчестве музыканта

Если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду, сказал протоиерей.
По его словам, что такое искусство нарушает закон и певца ждут адские муки, пишет Говорит Москва.
"Шнур делает вещи, абсолютно запрещённые в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены", — сказал протоиерей.
"Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду", — сказал Чаплин.
Но, добавил он, об анафеме не может быть и речи.
"Он (Шнуров. — Ред.) — не христианин", — сказал Чаплин.
Между тем, музыкант уже ответил на скандальное заявление в своем Instagram, назвав Чаплина комедиантом.
" Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,
Тот был актёр великий, этот — как
В российском триллере, инферно-карлик,
Комедиант на ломаный пятак.
Играет плохо, но на сцену лезет.
Он, прикрываясь именем Христа,
Такую массу нарастил в аскезе, не место занимает, а места", — написал музыкант.
"Он произнес лицом своим холёным,
Мол ждут меня адические муки.
Пусть черти сварят из меня бульона,
Пока в раю поют такие с*ки", — пишет Шнуров.
Позже Чаплин тоже ответил Шнурову в стихотворной форме. Ответ опубликовали на сайте издания.
Протоиерей решил обыграть фамилию музыканта.
"Бедняга со шнурком в трусах
Зачем-то любит обнажаться
И с рожей зверской выражаться
Каков смельчак, глупышки, ах!
Юпитеры, а не быки,
Пока шнуруют и при власти,
Но на обломках либерастья
Мы оторвём им всем шнурки", — ответил Чаплин.