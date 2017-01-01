Шнурова ждут адские муки. Российский священник о творчестве музыканта

Если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду, сказал протоиерей.

Всеволод Чаплин govoritmoskva.ru

Священник Русской православной церкви, п

ротоиерей Всеволод Чаплин призвал известного российского музыканта, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова раскаяться и объяснил, почему церковь не может предать его анафеме.

По его словам, что такое искусство нарушает закон и певца ждут адские муки, пишет Говорит Москва.

"Шнур делает вещи, абсолютно запрещённые в публичном пространстве. Позволяет себе нецензурную брань со сцены. Это разрешается ему. Почему? Потому что в самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены", — сказал протоиерей.

"Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду", — сказал Чаплин.

Но, добавил он, об анафеме не может быть и речи.

"Он (Шнуров. — Ред.) — не христианин", — сказал Чаплин.

Между тем, музыкант уже ответил на скандальное заявление в своем Instagram, назвав Чаплина комедиантом.

" Сам Чаплин, но не тот, что Чарли,

Тот был актёр великий, этот — как

В российском триллере, инферно-карлик,

Комедиант на ломаный пятак.

Играет плохо, но на сцену лезет.

Он, прикрываясь именем Христа,

Такую массу нарастил в аскезе, не место занимает, а места", — написал музыкант.

"Он произнес лицом своим холёным,

Мол ждут меня адические муки.

Пусть черти сварят из меня бульона,

Пока в раю поют такие с*ки", — пишет Шнуров.

Позже Чаплин тоже ответил Шнурову в стихотворной форме. Ответ опубликовали на сайте издания.

Протоиерей решил обыграть фамилию музыканта.

"Бедняга со шнурком в трусах

Зачем-то любит обнажаться

И с рожей зверской выражаться

Каков смельчак, глупышки, ах!

Юпитеры, а не быки,

Пока шнуруют и при власти,

Но на обломках либерастья

Мы оторвём им всем шнурки", — ответил Чаплин.