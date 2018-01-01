"Шортики, как у Дорофеевой". Леся Никитюк покрасовалась на фоне воды в тельняшке, фото

< > < >





1 / 4 Леся Никитюк в Киеве на фоне воды позировала в шортах и в тельняшке (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки ведущей в соцсети менее чем за сутки собрали свыше 100 тысяч лайков.

Украинская телеведущая Леся Никитюк (стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка") выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в джинсовых шортах и тельняшке на фоне воды.

Снимки были сделаны в Киеве в Пуще-Водице, говорится на странице ведущей в Instagram.

Фото за 18 часов собрали более 114 тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Шортики, как у Дорофеевой Нади (украинская певица — Ред.)" — написал povnasumka_toys_kiev. "Хорошенькая Леська)", — считает balan.maks. "Красотуля! Мы тебя любим. Ты очень красивая", — отметила anastasia_040107.

Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети снимками, на которых позирует во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram