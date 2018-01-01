Шоу отменили: Валерию Леонтьеву вызвали скорую прямо на концерте

Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания.

Валерию Леонтьеву вызвали скорую Facebook

Легендарный певец 69-летний певец Валерий Леонтьев сегодня не смог выступить в концертном зале российской Тулы.

Шоу отменили, а артисту срочно вызвали скорую помощь. Появились сообщения о том, что Леонтьев находится без сознания и его собираются госпитализировать и и отправить в Москву.

Как сообщил Super представитель певца, причиной отмены концерта стали проблемы со здоровьем у исполнителя.

"Поднялось давление и отменили концерт. Скорая приезжала, но не более того. Валера уехал на своей машине. Он только отработал тур по Дальнему Востоку" — сообщила пресс-секретарь Леонтьева.

Напомним, ранее пластический хирург рассказал, какие операции делал Валерий Леонтьев.

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