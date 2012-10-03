Шоу Victoria's Secret впервые пройдет в Китае

До этого Victoria's Secret устраивали показы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и в Каннах.

Reuters

Грандиозное ежегодное шоу бренда Victoria's Secret пройдет в одном из крупнейших китайских городов — Шанхае.

Как пишет французский VOGUE, новую коллекцию купальников и нижнего белья представят 28 ноября 2017 года.

Интерес марки к Китаю не случаен. В марте 2017 года Victoria's Secret открыл два флагманских бутика в Шанхае и Чэнду.

В Китае полетит и украинская модель Даша Хлистун, которую выбрали среди сотен претенденток на роль ангелов Victoria's Secret. Это первая украинка, которую пригласили принять участие в грандиозном показе легендарного бренда.

Ежегодный модный показ Victoria's Secret — это не просто демонстрация новых комплектов белья, это грандиозное шоу с приглашенными супермоделями и музыкантами. Для показа специально разрабатывают аксессуары, которые дополняют каждый образ. Ангелы порхали по подиуму с крыльями за спиной, перьями, накидками. Для шоу разработали обувь, которая подходит под каждый отдельный комплект.

В 2016 году шоу состоялось в Париже. До этого Victoria's Secret устраивали показы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и в Каннах.

Напомним, клип Джастина Бибера с моделями Victoria's Secret стал хитом Сети.