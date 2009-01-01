Символы фильма "Матрицы" оказались рецептами суши на японском

Без этого кода не было бы "Матрицы"".

Оригинальная "Матрица" братьев Вачовски через пару лет отметит 20-летие с момента премьеры, однако фильм до сих пор обладает статусом культового и регулярно провоцирует все новые обсуждения.

Вот и художник-постановщик "Матрицы" решил, спустя много лет, поделиться новыми подробностями: оказывается, состоящие из японских иероглифов и цифр строчки кода из "Матрицы" на деле — всего лишь рецепты суши, пишет popcornnews.

В новом интервью CNet Саймон Уайтли, который работал вместе с Вачовски над "Матрицей", рассказал, что код, который позволяет знающим его узнавать, что происходит в "Матрице", на самом деле он позаимствовал из книги рецептов своей жены-японки, отсканировав символы: "Мне нравится всем рассказывать, что код "Матрицы" взят из японских рецептов суши. Без этого кода не было бы "Матрицы"".

Напомним, звезда фильма "Матрица" расстался с женой после 14 лет брака.