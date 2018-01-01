"Сисечки норм": Регина Тодоренко поделилась жарким фото в купальнике

Ведущая отправилась отдыхать к морю.

Ведущая поделилась новым фото instagram.com/reginatodorenko

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она без макияжа лучезарно улыбается на фоне моря.

"На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможенной, но счастливой от количества работы, которую мне дает вселенная! Осталось еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике, сдать проект каналу @fridaytv , но все же работать дистанционно сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера", - подписала снимок Тодоренко.

Подписчики расхвалили снимок, сравнив ее с американской актрисой Джессикой Билл.

"Похожа здесь на Джессику Билл", "Красивая даже когда усталая", "Сисечки норм. Регина- огонь!", "Какая красивая улыбка", - расхвалили поклонники.

Ведущая отправилась отдыхать к морю instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко восхитила поклонников стильным образом.

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