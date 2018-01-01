"Сиськи как всегда наружу": Ани Лорак порадовала фанатов пикантным фото в латексном платье

Артистка позирует в платье, которое приоткрывает ее грудь.

Артистка поделилась откровенным снимком instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак взволновала подписчиков новым интимным фото.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак позирует в латексном платье с высоким разрезом до бедра и откровенным декольте.

"Ох и жарко... А как вы спасаетесь от жары?", - подписала снимок артистка.

Подписчики по-разному отреагировали на фото. Одни засыпали Лорак комплиментами.

"Ну нельзя же быть такой безупречно красивой", "Очень сексуальная", "Какая горячая!", "У меня встал", "Сногсшибательный образ и прекрасное фото!", - расхвалили подписчики.

Другие же раскритиковали ее фигуру, и за притворство на фото.

"Нет фото, где Каролина была бы естественна, всегда игра на публику...", "Сиськи как всегда наружу", "Кобылица бедристая!", "Такое чувство, что ее не тр**ают совсем, голая в следующий раз будет", "Потряси силиконом", - писали юзеры.

Ани Лорак показала фигуру в латексном платье instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак покрасовалась в платье-кольчуге.

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