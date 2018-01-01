Девушка дня Instagram: Инга Лис – модель, у которой "сиськи, конечно, огонь"

В Instagram у девушки 3 400 подписчиков – и практически все они в восторге от ее крайней откровенных фото.

Модель из Москвы Инга Сунагатуллина также известна под псевдонимом Инга Лис.

В Instagram у девушки 3 400 подписчиков – и практически все они в восторге от ее крайне откровенных фото.

Инга не стесняется демонстрировать и грудь, и попу. Судя по одежду и выбираемым фильтрам, любит фиолетовый цвет. Девушка немало путешествует, но редко делится своими впечатлениями. Зато часто выкладывает у себя на страницах в социальных сетях более чем пикантные снимки.

Судя по комментариям, ее подписчики этому факту очень рады. "Фотограф счастливчик, видел божественные титяо", "Какая же офигенная грудь!" – пишет toshik1986.

А romanmeshkow добавляет: "Там все офигенное". И спрашивает: "Интересно, а вообще есть не сексуальные фото с тобой? Мне кажется это вообще невозможно)))"

"О, сиськи в ленте", – радуется zorin_anton. А tpynyc.vierathu так прокомментировал любовь Инги к фолиевому цвету: "В этот раз ВНЕЗАПНО проголосую за сиреневый фильтр, вкупе с желтым и красным получился эдакий ретровейф. Ну и сиськи, конечно, огонь в обоих фотокарточках".

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