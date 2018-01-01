"Сиськи от бога": Алина Гросу в стильном образе похвасталась выразительным бюстом

Певица рассказала о том, что с возлюбленным прошла курсы молодых родителей.

Алина Гросу поделилась новым фото Instagram

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черной майке, длинной юбке с цветами и длинной накидке. Майка выгодно подчеркивает пышную грудь певицы.

"Воскресенье навеяло самое восхитительное настроение… Сегодня проходили курсы молодых родителей, и поняли, какой же это кайф иметь свое маленькое счастье", - подписала снимок артистка.

Предвидев вопросы фанатов, она ответила, что пока не планирует заводить детей, однако в будущем хочет стать многодетной мамой.

Подписчики по-разному отреагировали на фото и на подпись: одни обратили внимание на пышный бюст певицы, другие же восхитились ее стильным образом.

"Ты очаровашка!", "Отличная!", "Сиськи от бога", "Обворожительная", - расхваливали подписчики.

Фанаты назвали Алину Гросу очаровательной девушкой instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Грому похвасталась стройной фигурой в пикантном боди.

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